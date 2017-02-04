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'de çığ felaketi! 130...

AA
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 20:48 Güncelleme Tarihi: 4.2.2017 20:48
Bingöl'de çığ felaketi! 130...
Bingöl'de çığ felaketi! 130...

'ün Adaklı İlçesi'nde bir ahırın üzerine sonucu 130 hayvan telef oldu

'ün Adaklı ilçesinde sonucu 130 küçükbaş hayvan telef oldu. Kaymakamlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe bağlı Mercan köyü Çomak mezrasında Filit Ölgörmüş'e ait 300 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın üzerine çığ düştü.

Köylülerin çabalarıyla 150 hayvan canlı çıkarıldı, yaralı olarak çıkarılan 20'si kesildi, 130 küçükbaş hayvan telef oldu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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