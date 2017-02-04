Muş'ta korkutan çığ!

Muş'un Savaşçılar köyüne bağlı Özdemir mezrasında 4 ev ve 3 ahır çığ altında kaldı

Alınan bilgiye göre üç gün önce Özdemir mezrasında çığ düşmesi sonucu 4 ev ve 3 ahır kar altında kaldı. Bu sırada evlerinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür ve ekipler, kar ve tipi nedeniyle 2 gün sonra mezraya güçlükle ulaşarak incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara gıda yardımında bulunan ekipler, ahırlarda mahsur kalan hayvanları da kurtardı.

Yentür, fırtınanın ve kar yağışının bitmesinin ardından köye ulaşabildiklerini söyledi.

Çığ düşmesi sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Yentür, şöyle konuştu:

"Biz ekiplerimizi seferber ettik. Vatandaşlar mağdur olmuşlar. Ev ve ahırları ciddi manada hasar görmüş. Devletimiz buradaki yaraları saracaktır. AFAD ekibimiz gelip buradaki hasar tespit çalışmasını yapacak. Devlet olarak vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. İnşallah vatandaşlarımızın ihtiyacını en kısa zamanda giderecek tedbirler alacağız."

Çığ düştüğünde vatandaşların İl Özel İdaresi ekiplerini aradığını belirten Yentür, "Köyün büyüklerinden Abdulkerim Özdemir, kesinlikle ulaşımın olmayacağını, gelen makinelerin mezraya ulaşamayacağını, bu anlamda devletin yakıtının boşa israf edilmemesinin gerektiğini, can kayıplarının olmadığını, sadece maddi hasar olduğunu bize belirterek bu duyarlılığı göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Abdullah Özdemir ise çığ sırasında şiddetli bir ses geldiğini söyledi.

Gürültüyü duyduktan sonra kendi imkanlarıyla evden güçlükle dışarıya çıkabildiğini anlatan Özdemir, "Kürekle diğer evlerde küçük girişler açtım. O girişten çocukları çıkararak komşulara yetiştirdim. Bugün gelip bize yardımcı oldukları, acılarımıza ortak oldukları için tüm ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.