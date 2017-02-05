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ARKADAŞINA GÖNDER Amasya'da mıcır yüklü tır devrildi: 1 ölü
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Amasya'da mıcır yüklü tır devrildi: 1 ölü

  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 13:49 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 13:49
Amasya'da mıcır yüklü tır devrildi: 1 ölü
Amasya'da mıcır yüklü tır devrildi: 1 ölü

Amasya'da mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Turhal ilçesinden Samsun'un Havza ilçesine giden, Cemalettin Gülmez idaresindeki 66 LU 301 plakalı mıcır yüklü tır, Turhal-Havza karayolunda istinat duvarına çarparak yolun ortasına devrildi.

Kazada sürücü Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti. Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Gülmez'in cenazesi, Suluova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Tır sürücüsü Gülmez'in evli ve 4 çocuk babası olduğu, 15 gün önce bir oğlunu askere gönderdiği öğrenildi.