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ARKADAŞINA GÖNDER Beyoğlu'nda bıçaklı kavga
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'nda

AA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 07:35
Beyoğlu'nda bıçaklı kavga
Beyoğlu'nda bıçaklı kavga

'nda çiçekçiler arasında çıkan da 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndaki çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ya dönüşmesi üzerine çiçekçi Samet Yorgun, yan tezgahtaki çiçekçi Ayhan Barın'ı ladı.

Kavgayı ayırmaya çalışan Samet Yorgun'un babası Sedat Yorgun da bıçakla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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