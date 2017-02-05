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'da dan ölüm iddiası

  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 07:33 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 07:33
Bursa'da uyuşturucudan ölüm iddiası
Bursa'da uyuşturucudan ölüm iddiası

'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kullandığı iddia edilen kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hamzabey Mahallesi 17. Gül Sokak'ta işten geldikten sonra birlikte yaşadığı babası Mustafa O'nun (54) yerde hareketsiz yatmasından şüphelenen Giray O, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mustafa O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

''Bonzai'' adı verilen sentetik yu kullandığı öğrenilen Mustafa O'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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