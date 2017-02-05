Engelli vatandaşın umutları yıkıldı

Mersin’in Anamur İlçesi’nde yaşayan engelli Kadir ve Sultan Durhan çiftinin Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı yardımı ile başlattıkları ev inşaatı hortumda yıkıldı.

Orhana Mahallesi'nde bulunan ev inşaatına gelen Kadir Durhan, yıkılan duvarları görünce üzüntüye boğuldu.

Evin tamamlanmasını beklediğini belirten Durhan, "Kaymakamlık yardımı ile bir eve başlattık. Bir kaç gün içerisinde üzerini dökeceğiz derken bir hortum geldi evimiz darmadağın oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çaresiz kaldık" dedi.