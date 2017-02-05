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ARKADAŞINA GÖNDER Fatih'te özel halk otobüsüyle dolmuş çarpıştı: 9 yaralı
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'te özel yle dolmuş çarpıştı: 9 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 15:40 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 15:41
Fatih'te özel halk otobüsüyle dolmuş çarpıştı: 9 yaralı
Fatih'te özel halk otobüsüyle dolmuş çarpıştı: 9 yaralı

'te, özel yle dolmuşun çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Vefa durağından yolcu alan 34 GYG 15 plakalı Yenibosna-Taksim seferini yapan özel , aynı istikamette seyreden 34 TZB 67 plakalı Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan dolmuşla çarpıştı. Dolmuş, çarpmanın etkisiyle refüjdeki bariyerlere savruldu.

9 YOLCU YARALANDI

Kazada, iki araçtaki yolculardan 9'u yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Olay nedeniyle Taksim yönündeki bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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