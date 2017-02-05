Günde 5 bin şırdan Adanalılara yetmiyor

Adanalıların yöresel yiyeceği şırdan dolması için günlük 5 bin şırdan çevre illerden kente geliyor. Sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı günlük gelen 5 bin şırdan Adanalılara yetmiyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Balıkesir, Mardin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden günlük kesilen 5 bin küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana'ya getiriliyor. Adanalıların akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar şırdancılarda yemek yeme kültürü ve sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı gelen günlük 5 bin şırdan ise Adana'ya yetmiyor.

"ADANA'YA DİĞER İLLERDEN 4 BİN ŞIRDAN GİRİYOR"



Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, güneydoğu ve çevre illerden gelen şırdanların Adana'da toptancılar tarafından hazırlanıp satıldığını belirtti. Yağmur, "Adana'mıza günlük olarak belirli illerimizden 4 bin şırdan girmektedir. Bu iller Gaziantep, Balıkesir Susurluk, Mardin, Şanlıurfa ve güneydoğu illerimizden geliyor. Şırdanlarımız Adana'daki 3 alıcı firma tarafından toplanıyor ve daha sonra temizlenip, içleri doldurulup satıcılara dağıtılıyor. Ancak Adana'ya geçtiğimiz yıllarda günlük 10-15 bin şırdan gelirken bu rakam bu sene 4-5 bin şırdana düştü. Bunun da sebebi hayvan kıtlığından" dedi.

"ŞIRDAN AZLIĞI ÇEKİYORUZ"



Vatandaşlar soğuk havalarda bile şırdan tezgahlarına yoğun ilgi gösteriyor. Adanalı şırdancılar ise bu durumdan memnun ancak şırdanın yetmediğinden yakınıyor. 25 yıldır şırdancılık yapan Cemil Örkün, "Günde Adana'ya 5 bin şırdan geliyor. O da şırdanı bulabilirsek. Kesimler az olduğundan dolayı şırdanda büyük sıkıntılar çekiyoruz. İnşallah bunlar da aşılacak. Ancak ithalatla çözülebilir bu sorunlar" şeklinde konuştu.

ŞIRDAN NEDİR?



Şırdan, koyunun 4 midesinden biridir. Temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. Yenirken üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serpilir. Adana'nın yöresel nitelikteki yiyeceğidir. Şırdan olarak anılsa da asıl adı "şırdan dolması"dır.