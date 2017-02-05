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nin kaybolduğu tezgahta zam şampiyonu

İHA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 16:32 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 16:35
Hamsinin kaybolduğu tezgahta zam şampiyonu istavrit
Hamsinin kaybolduğu tezgahta zam şampiyonu istavrit

Batı Karadeniz'de tezgahlarda kaybolurken, zam şampiyonu ve oldu.

Hava şartları nedeniyle ların avlanamaması sonucu tezgahlarda balık çeşitleri azaldı. Özellikle nin tezgahlarda az miktarda bulunduğunu belirten balıkçılar, hamsinin iç piyasaya yetmediğini söylediler.

İSTAVRİT VE MEZGİT'İN KİLOSU 20 TL

Balık azlığı nedeniyle fiyatların yükseldiği tezgahlarda ise zam şampiyonu kiloları 20'şer TL'den satılan ve oldu.

'de bolca görülen izmarit balığının kilosu 7 TL'den satışa sunuldu. Tezgahlarda diğer balık çeşitlerinin fiyatları ise barbun 15, çupra ve levrek 10, alabalık 3, somun 15 TL.