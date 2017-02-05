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lar i çalıp not bıraktılar

İHA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 15:47
Hırsızlar güvercini çalıp not bıraktılar
Hırsızlar güvercini çalıp not bıraktılar

Adana'da kafesi kırıp 7 çalan lar, olay yerinden ayrılırken "dolabı kırıp güvercini çaldık" diye not bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Savaş Bozkurt'un (46), Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan ağılının dışındaki kafesi kırılarak 7 güvercin, ağılından da Halep keçisi çalınmıştı. ların güvercini çaldıktan sonra kafese "Dolabı kırıp güvercini çaldık" notu bıraktığı ortaya çıktı. Bozkurt, güvercinlerinin ve onları çalan hırsızların hala yakalanamadığını belirterek, "Hırsız bir de dalga geçer gibi kırdığı kafese yazı yazmış. 'Dolabı kırıp güvercini çaldık' yazmış. Benim güvercinlerim çok değerliydi. Hem maddi hem de manevi olarak değeri çok büyüktü" dedi.

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