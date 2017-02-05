Kanserle ikinci savaş

Ömer Arslan, Muş'tan İstanbul'a uzanan bir kanserle mücadele öyküsünün baş kahramanı... Henüz 13 yaşında ve şimdi yeni bir savaş veriyor. Arslan, 5 yıl önce yakalandığı "Ewing Sarkomu"nu (kemik kanseri) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Enstitü'nde yenmeyi başarmıştı. Ardından memleketi Muş'a döndü. Ancak 5 yıl sonra yapılan tetkiklerde kanserin yeniden nüksettiği ortaya çıktı. Tüm ailesi yeniden tedavi için İstanbul'un yolunu tuttu. İkinci kez kansere yakalanan ve kemoterapi tedavisi gören Arslan "İnşallah yeniden kanseri yeneceğim. Tek isteğim, arkadaşlarımla doyasıya oyun oynamak" diyor. Yevmiyeli işçi olan babası Ekrem Arslan ise ekonomik sıkıntıları nedeniyle İstanbul'da Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın aile evinde kaldıklarını söyledi. Arslan'ın iki kardeşi daha var.