X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kanserle ikinci savaş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Kanserle ikinci savaş

GÜL KİREKLO
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017
Kanserle ikinci savaş
Kanserle ikinci savaş

Ömer Arslan, Muş'tan İstanbul'a uzanan bir kanserle mücadele öyküsünün baş kahramanı... Henüz 13 yaşında ve şimdi yeni bir savaş veriyor. Arslan, 5 yıl önce yakalandığı "Ewing Sarkomu"nu (kemik kanseri) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Enstitü'nde yenmeyi başarmıştı. Ardından memleketi Muş'a döndü. Ancak 5 yıl sonra yapılan tetkiklerde kanserin yeniden nüksettiği ortaya çıktı. Tüm ailesi yeniden tedavi için İstanbul'un yolunu tuttu. İkinci kez kansere yakalanan ve kemoterapi tedavisi gören Arslan "İnşallah yeniden kanseri yeneceğim. Tek isteğim, arkadaşlarımla doyasıya oyun oynamak" diyor. Yevmiyeli işçi olan babası Ekrem Arslan ise ekonomik sıkıntıları nedeniyle İstanbul'da Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın aile evinde kaldıklarını söyledi. Arslan'ın iki kardeşi daha var.