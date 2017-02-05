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'da trafik sı: 6 yaralı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 22:28 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 22:31
Kütahya'da trafik kazası: 6 yaralı!
Kütahya'da trafik kazası: 6 yaralı!

'nın İlçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı da 6 kişi yaralandı.

akşam saatlerinde -Emet karayolu Çörtlen mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı İlçesi'nden Emet İlçesi istikametine giden Mehmet Görmez yönetimindeki 26 YA 043 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüsmen Dağ'ın kullandığı 43 AY 433 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Görmez ve Hüsmen Dağ ile heriki araçta bulunan Elif Dağ, Fatma Bütün, Hasan Hüseyin Kul ve Hasan Görmez yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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