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DHA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 08:01
Malatya’da silahlı saldırı
Malatya’da silahlı saldırı

'nın Yeşilyurt ilçesinde 21 yaşındaki Mehmet Ali Taşkın taksi durağının önünde beklerken ya uğradı. Taşkın ağır yaralandı.

Olay, bu akşam Yeşilyurt ilçesi Hacı Abdi Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Taksi durağının önünde bekleyen Mehmet Ali Taşkın'a bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Taşkın, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çağırılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşkın, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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