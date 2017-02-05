Malatya’da silahlı saldırı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 21 yaşındaki Mehmet Ali Taşkın taksi durağının önünde beklerken silahlı saldırıya uğradı. Taşkın ağır yaralandı.

Olay, bu akşam Yeşilyurt ilçesi Hacı Abdi Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Taksi durağının önünde bekleyen Mehmet Ali Taşkın'a bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Taşkın, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çağırılan ambulansla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşkın, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.