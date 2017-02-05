Park tartışmasında kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında, araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavga sırasında kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti. Hastanede toplanan yaşlı adamın yakınları, kavgaya karışan karşı tarafı linç etmeye çalıştı.

Kavgada araya giren polis, zanlıları son anda kaçırdı. Edinilen bilgilere göre, felçli oğlunu ziyaret etmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Mehmet Şirin Kaya ile iki genç arasında, araç park etme meselesi yüzünden otoparkta tartışma çıktı. Tartışma sırasında aniden fenalaşan yaşlı adam kalp krizi geçirdi. Hemen acil servise kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



YAŞLI ADAMIN YAKINLARI KARŞI TARAFI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI



Olayın ardından yaşlı adamın yakınları hastane önünde toplandı. Polis hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, yaşlı adamın ölümünden sorumlu tuttukları iki genci linç etmeye çalıştı. Zanlıların hastaneden çıkarılması sırasında polis aracına doğru saldıran kalabalık, arbedeye neden oldu. Zor anlar yaşayan polis, iki zanlıyı güçlükle kalabalıktan uzaklaştırdı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki gerginlik sürüyor.

