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'da trafik sı: 2 ölü, 3 yaralı

İHA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 08:24 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 08:29
Samsun'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

'da meydana gelen trafik sında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

, 'un Çarşamba ilçesinin ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında yürüyen yayalar Muhammet Can Sezer, Atanur Karkucak, Nurgül Karkucak ve Naide Sezer'e çarptı.

Otomobil daha sonra bir evin bahçe duvarına çarpıp duvarı yıkarak durabildi. Kazada, otomobilin çarptığı 4 yaya ile araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağır yaralanan Nurgül Karkucak ile Naide Sezer hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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