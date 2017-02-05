Sobaya 3 kurban

Gaziantep'te yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki Sabri Yıldırım yaşamını yitirdi. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde ise sobadan sızan gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti. Köyde tek katlı evde yaşayan 94 yaşındaki Dede Demirbaş ve kızı Sultan Demirbaş (52) ısınmak için sobayı yaktıktan sonra yattı. Baba ve kızı gün boyu kendilerinden haber alamayan yakınları tarafından odalarında hareketsiz yatarken bulundu. Baba ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.