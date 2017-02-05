Son dakika: Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "DEAŞ terör örgütü propagandası yapmak", "Eylem ve faaliyetlerde bulunmak" suçlarından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.