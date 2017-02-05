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Son dakika: Kayseri'de u

AA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 22:26 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 22:26
Son dakika: Kayseri'de DEAŞ operasyonu
Son dakika: Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri'de terör örgütü 'a yönelik da 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, " terör örgütü propagandası yapmak", "Eylem ve faaliyetlerde bulunmak" suçlarından belirlenen adreslere düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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