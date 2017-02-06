6 yaşındaki sevimli fil 'İzmir' 2 buçuk tona ulaştı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın göz bebeği, Türkiye’de dünyaya gelen ilk fil İzmir 6 yaşına basarken, 2 buçuk tona ulaşan sevimli fil için sürpriz parti düzenlendi.

Türkiye'de doğan ilk fil olarak tarihe geçen yavru fil 'İzmir', İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkında düzenlenen mütevazı doğum günü partisiyle 6 yaşına girdi. İzmir'in ve ailesinin yaşam alanına en çok sevdiği meyvelerle 6 rakamı yazıldı, konuklara pasta ikram edildi. 110 kilo olarak dünyaya gelen ve Türkiye'de doğan ilk fil unvanıyla kısa sürede herkesin ilgi odağı haline gelen İzmir'in ağırlığı, 6. yaşında 2 buçuk tona ulaştı.