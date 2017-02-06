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'de ı!

AA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 00:19
Düzce'de fabrika yangını!
Düzce'de fabrika yangını!

'de elyaf sında çıkan da dumandan etkilenen 5 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren elyaf sının kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede yayılan alevlere işçiler ve itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle güçlükle müdahale etti.

Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen 5 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

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