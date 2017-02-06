Esra Erol engelli çiftin hayallerini gerçekleştirdi!

Her gün saat 16.30’da atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının başarılı sunucusu bir aileye daha umut ışığı oldu.

Aşk engel tanımaz bölümüne 20 aralıkta konuk olan ayça-mesut çifti, tüm türkiye'yi yaşadıkları zorluklarla ve hayat hikayeleriyle duygulandırmıştı. Engelli çiftin ise tek bir hayali vardı. o da boylarına göre mutfaklarının olmasıydı.

Esra Erol, Ayça ve Mesut'un bu isteğine yanıtsız kalmadı ve verdiği sözü tutarak mutfaklarını yaptırdı.

Canlı yayına bağlanan engelli çift ise esra hanıma teşekkürlerini iletti.

işte o görüntüler…

ESRA EROL ENGELLİ ÇİFTİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ!