1990 yılında hac ibadetini gerçekleştirirken çıkan izdihamda hastaneye kaldırılan ve 26 yıldır kendisinden haber alınamayan Fahire Kara'nın yaşadığı kesinleşti. Müge Anlı ile "Tatlı Sert" programında aranan Fahire Kara'nın bir Yemen'li tarafından alıkonulduğu öğrenilmişti. Umre'den yeni gelen bir izleyici Fahire Kara'nın evden çıkartılmadığını ve Suudi Arabistan'da 3 çocuğu olduğunu belirtti.

1990 yılında Suudi Arabistan'da eşiyle birlikte hac vazifesini yerine getirirken yaşanan izdihamda hastaneye kaldırılan ve kendinden bir daha haber alınamayan Fahire Kara hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 3 ÇOCUĞU VAR

Türkiye'nin en çok izlenen sabah kuşağı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında Umre'den yeni gelen bir izleyici yaşadıklarını ve orada konuşulanları anlattı. Fahire Kara hakkında Müge Anlı'ya konuşan kişi, Fahire Kara'nın Suudi Arabistan'da 3 çocuğu olduğunu söyledi.

"FAHİRE KARA'YI KAÇIRAN İDAM EDİLECEK"

Suudi Arabistan'da Fahire Kara'nın kaçırılma olayının konuşulduğunu belirten kişi Fahire Kara'yı alıkoyan kişinin idam edileceğini belirterek "Suudi Arabistan'da Fahire Kara'yı kaçıran Yemenli adam konuşuluyor. Bu adamın idam edileceği halk arasında konuşulmaya başlanmış." dedi.

FAHİRE KARA'YI KAÇIRANLAR DIŞARI ÇIKARMIYOR!

Yapılan haberlerin ardından Fahire Kara'yı kaçıran adamın damadı ile görüşüldüğünü ifade ederken, Fahire Kara'nın iki oğlu ve kızının olduğunu söyledi. Oğlunun devlet görevinde bulunduğunu ve oradaki insanların çekindiği biri olduğunu söyledi. Kızının ise bir Türk ile evlendiğini ve o kişinin Urfalı Davut olduğunu ifade etti. Ayrıca Fahire Kara'nın ailesinin onu aradığından haberi olduğunu söyleyen Müge Anlı, Fahire Kara'nın internet üzerinden çocuklarının fotoğraflarını da görmüş. Fahire Kara'yı kaçıran kişinin Yemenli olduğu ve 85 yaşında olduğu ise diğer bilgiler arasında. Müge Anlı'nın Fahire Kara dosyasını açarak ATV canlı yayınlarında Fahire Kara'yı aramaya başlamasından itibaren dışarıya çıkırılmadığı bilgisine ulaşıldı.

FAHİRE KARA NEDEN BULUNAMIYOR?

Fahire Kara'nın Arabistan'da dışarı çıkarılmama sebebi ortaya çıktı. Arabistan'daki çocuklarından birinin güvenlik güçlerinde görev yaptığı ve Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu'nun Fahire Kara'yı aradığını bilmesi ve annesinin bulunduğu takdirde babasının asılacağını düşünmesi nedeniyle Fahire Kara'yı dışarı çıkarmamışlar.

YEREL HALK FAHİRE KARA'YI TANIYOR AMA BİLGİ VERMİYOR!

Arabistan'daki Fahire Kara'yı arama çalışmalarında yerel halkın kendisini tanıdığı fakat güvenlik güçlerinde çalışan oğlundan çekindikleri için bilgi vermedikleri ortaya çıktı. Kaçıran ailenin babalarının bu olaydan dolayı asılacağı korkusu yaşadıkları ve Fahire Kara'ya baskı yaparak dışarı çıkarmadıkları ortaya çıktı. Ayrıca Fahire Kara'nın daha önce evi olarak ihbar edilen yerin Fahire Kara'nın kaldığı yer değil, sattığı eşyaları koymak için depo olarak kullandığı bir mekan olduğu öğrenildi.

FAHİRE KARA'NIN EVİ BULUNDU!

Arabistan'da hac görevini icra eden Türk bir hacının kaldığı otelde çalışan bir görevlinin ise Fahire Kara'yı kaçıran kişinin akrabası olduğu ve her şeyi bildiği de Müge Anlı tarafından canlı yayında ulaşıldı. El Yahyavi camisinden bahseden Müge Anlı, Yemenli aşiretlerin yoğunlukla ikamet ettiği bölgede Fahire Kara, çalışarak kazandığı para ile kendisine iki katlı bir ev almış. Fahire Kara'yı kaçıran şahsın otelde çalışan akrabası ise Müge Anlı izleyicisine konu ile ilgili olarak 'Olayın üzerinden 30 sene geçti. Herkesin kendine göre bir düzeni var. Benim de burada biz düzenim var. Fahire Kara burada bir düzen kurdu, başlarda çok sıkıntı çekti. Türkiye'ye dönmek için çok uğraştı fakat aradan geçen yıllar üzerine Türkiye'ye dönemeyeceğini anlayınca Arabistan'da kendisine bir hayat kurdu. Çok çalıştı, kendisine ait iki katlı evi var. Buradan Türkiye'ye dönse kimin yanında kalacak. Kim ona ne kadar bakacak. İlk başta herkes onu ağırlayacak fakat 6 ay sonra ne olacak?" ifadelerini kullanmış