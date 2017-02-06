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'ta kar yağışı etksini gösteriyor! - Yarın okullar tatil olacak mı?

  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 15:56
Sivas'ta kar yağışı etksini gösteriyor! - Yarın okullar tatil olacak mı?
Sivas'ta kar yağışı etksini gösteriyor! - Yarın okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından 'ta kar yağışı başladı. Kar yağışının ardından Sivas merak edilirken öğrenciler ''yarın okullar tatil olacka mı?'' diye aratmaya başladı. Sivas Valiliği'nden kar tatili ile ilgili açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre 'ta kar yağışı bekleniyordu. Bu uyarıların ardından bugün gündüz saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. Sivas merak edilirken bir yandan da öğrenciler ''Sivas'ta '' diye aratmaya başladı. Sivas Valiliği'nden ise henüz bir açıklama yapılmadı. İşte Sivas hava durumu ve diğer tüm detaylar...

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Sivas'ta başlayan kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken öğrenciler gözlerini Sivas Valiliği'ne çevirdi. Ancak henüz yapılan bir açıklama olmadı.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Sivas'ta sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Sivas'ta son günlerde yaşanan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, işe gidenlere zor anlar yaşatırken, trafik akışı da yavaşladı. Sivas Belediyesi ekipleri, araç ve yayaların rahat ilerleyebilmesi için kent merkezindeki kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı. Diğer yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kapalı köy sayısı 36 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 5, ilçelerden Gürün'de 3, İmranlı'da 9, Kangal'da 10, Ulaş 4, Yıldızeli'nde 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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