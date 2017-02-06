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'ta devrildi!

  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 08:36 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 09:29
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi!
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi!

'ta devrildi. 1 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

'ın Akıncılar ilçesi yakınlarında nün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 36 yaralı var.

Alınan bilgiye göre, Tokat istikametinden Erzincan istikametine giden Nejdet Kurt, yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı otobüs, Akıncılar ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü Kurt yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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