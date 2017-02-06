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'ta !

AA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 18:26
Zonguldak'ta heyelan!
Zonguldak'ta heyelan!

'ın Ereğli ilçesinde yeni yapılan karayolunun bir bölümünde meydana geldi.

Karayolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, -İstanbul arasında ulaşımı sağlayan karayolunun Bayat köyü mevkisindeki 100 metrelik bölüm, etkili sağanak nedeniyle çöktü.

Yol ulaşıma kapanırken, karayolları ekiplerinin, ın meydana geldiği bölgede işaretleme yapmalarının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Heyelanın, uzun vadede yol çalışmalarını etkilemeyeceği, Zonguldak - Ereğli arasındaki karayolu çalışmalarının 2018'in sonunda tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

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