2 bin 500 lirayı aldı, intihardan vazgeçti

Konya’da daha önce polislerin kendisine verdiği bin 500 lirayı alarak intihardan vazgeçen 24 yaşındaki genç, bu kez çıktığı özel bir hastanenin çatısından yine polislerin kendi aralarında topladığı 2 bin 250 liraya intihardan vazgeçti.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekonomik sıkıntıları nedeniyle ev kirasını ödeyemediği ileri sürülen 24 yaşındaki Mümin K., özel bir hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların çatıdaki şahsı fark etmesi üzerine polise haber verildi. Şahsın çatıdan inmemesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hastanenin önüne şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada hastanenin çatısına çıkan polisler, Mümin K.'yi ikna etmeye çalıştı.

ÇATIDA İKİ KEZ DUA ETTİ

Polislerin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Mümin K.'nin, çatıdaki yerini değiştirerek dua etmesi atlayacağı izlenimi oluşturdu. Herkesin atlayacağını sandığı genç, daha sonra aşağıda gördüğü gazetecileri yanına çağırdı. Bir süre çatı kenarında bekleyen Mümin K., daha sonra eski yerine geçerek polislerle bir süre görüştü. Ara ara telefonla konuşan Mümin K., tekrar çatı kenarına gelerek ikinci kez dua etti. Bu sırada aşağıda bulunan vatandaşlardan bazılarının 'hayır', 'atlama' diye seslendiği duyuldu.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI

Mümin K., daha sonra polislerle uzun süre bir görüşme gerçekleştirdi. Paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Mümin K., ilk önce polislerin kendisine vermeyi teklif ettiği paranın banka hesabına yatırılmasını istedi. Mümin K.'nin polislerin vereceği parayı bankaya yatırarak işini garantiye almak istediği öne sürüldü. Bu sırada hastane önüne toplanan çok sayıda vatandaş cep telefonlarıyla görüntü almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Kalabalıktaki bazı kişilerin, görüntü almak için uzun uğraş vermesi dikkat çekti.

2 BİN 250 LİRAYA İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Polisin uzun uğraşları sonunda Mümin K., kendisine verilmesi teklif edilen 2 bin 250 lirayı kabul etti. Polisin uzattığı parayı alarak intihardan vazgeçen Mümin K., polisler tarafından hastanenin çatısından indirildi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Mümin K., polis aracına bindirilerek Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Mümin K.'nin Konya'nın yanı sıra birçok ilde çok kez aynı sebeplerden dolayı intihar girişimlerinde bulunduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE BİN 500 LİRAYA İNTİHARDAN VAZGEÇMİŞTİ

Hastane çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Mümin K., 26 Mayıs 2016 tarihinde de merkez Selçuklu ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. İntihar girişiminden önce bazı basın kuruluşlarını arayarak kanser olan annesini tedavi ettirebilmek için haber yaptırma isteminde bulunduğu öğrenilen Mümin K., polislerin kendisine verdiği bin 500 lirayı alarak intihardan vazgeçmişti. Mümin K. ev kirasını ödeyemediğini öne sürerek, çıktığı hastane çatısından yine polislerin kendi aralarında topladığı 2 bin 250 liraya ikna olarak intihardan vazgeçti.