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'da lı saldırı: 1 yaralı

  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 06:53 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 06:53
Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı

'da eğlence merkezine düzenlenen lı saldırıda bir kişi yaralandı.

Zeybek Mahallesi Sanayi Caddesindeki eğlence merkezine kimliği belirsiz kişilerce la ateş açıldı.

İş yerindekiler de şüphelilere ateşle karşılık verdi. Saldırıda yaralanan V.C. (28) Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, caddede çok sayıda boş kovan bulundu.

Ekipler şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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