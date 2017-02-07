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Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 07:49 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 07:49
Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı
Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

BAHÇELİEVLER'de bir kıraathanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kıraathanede iki ayrı grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler kıraathanede bulunan İlyas Bölük ve Zeynel Akman'a tabancayla ateş açtı. Saldırgan yada saldırganlar olayın ardından kaçarken kıraathaneye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bölük ve Akman çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleride kıraathanede inceleme yaparken polis kaçan saldırgan yada saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.