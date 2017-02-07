Birlikte yaşadığı kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalandı

Kahramanmaraş'ta birlikte yaşadığı kişinin 63 bin 500 lirasını çalmak için hırsızlarla anlaşma yapan kadının planını polis bozdu.

İddiaya göre, İbrahim Z. ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı Ebru V'nin, Abdülhamithan Mahallesi 15. Sokak'taki evlerine giren hırsızlar bir av tüfeğiyle 2 altın yüzüğü alıp kaçtı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler, evde inceleme yaptı. Bir süre sonra eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, daha önce gelen polislerin paraların seri numarasını almayı unuttuğunu belirterek, İbrahim Z'den paraları getirmesini istedi.

İbrahim Z'nin 63 bin 500 lirasını alan zanlı, kayıplara karıştı.

Polis sandığı kişilerin geri gelmemesi üzerine İbrahim Z. durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, beyaz bir otomobille evden uzaklaştığını belirledikleri hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili kısa süreli kovalamacanın ardından Şekerdere Bulvarı'nda durdurdu. Araçtaki Murat O. (35) ile Casim Y. gözaltına alınırken, ekipler otomobilde 37 bin 500 lira ele geçirdi.

İMAM NİKAHLI EŞİ HIRSIZLARLA ANLAŞMIŞ...

Zanlıların ifadeleri üzerine, paranın kalan kısmının İbrahim Z'nin birlikte yaşadığı Ebru V. ile evden daha önce av tüfeği ve yüzük çalan Furkan Y'ye verildiğini belirledi.

Ekipler, Ebru V. ile parayı verdiği belirtilen kız kardeşi Fatma Nur K. ve Furkan Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Ebru V. ile Murat O, Furkan Y. ve Casim Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fatma Nur K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis, İbrahim Z'ye çalınan 63 bin 500 lirasını teslim etti.