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yine sallandı

AA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 05:57 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 06:18
Çanakkale yine sallandı
Çanakkale yine sallandı

'de 5,2 büyüklüğünde yeni bir daha meydana geldi. AFAD, saat 5.24 meydana gelen depremin merkez üssünü olarak açıkladı

Ege Denizi'nde merkez üssü 'nin ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

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