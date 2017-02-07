Çanakkale'deki depremlerde 298 ev zarar gördü!

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin, "12 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 298 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yıkım ve hasar oluşan 12 köyde inceleme yaptıklarını söyledi.

Çadır kent kurulan bölgede AFAD ile koordineli olarak konteyner kent kurulacağını belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Ayvacık bölgesinde 12 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 298 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu. Depremin akabinde hemen bölgedeki Kızılay şubelerimiz ve AFAD ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. AFAD ve Kızılay ekipleri koordinesinde bir çadır kent kuruluyor. Mobil mutfağımız burada. Büyük kapasiteli mutfaklarımız yola çıktı."

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kerem Kınık, Ayvacık'ın depremden etkilenen 12 köyüne ekstra çadır ve battaniye vereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günler içerisinde AFAD koordinasyonunda burada konteyner kent kurulacak. Burası yoksul bir bölge. Emeğiyle geçinen yörük Türkmenlerinin bulundukları bir yer. Çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İnsanımıza elimizi uzatalım. Evleri yıkıldı, hayvanları telef oldu. Geçimlik malzemeleri hasar gördü. Dolayısıyla bu insanlarımıza biz Kızılay olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz."

KRİZ MASASI KURULDU

Öte yandan, depremin ardından Çanakkale Valiliği koordinasyonunda zarar gören 12 köyde yapılacak çalışmaların takip edileceği kriz masası kuruldu.

Ayvacık Belediyesi tarafından depremin en çok hissedildiği köy olan Yukarıköy'de aşevi oluşturuldu. İl Özel İdaresi tarafından köye getirilen çadır da ikram çadırı olarak hizmet vermeye başladı.

Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 12 köydeki gebeler, yeni doğum yapan ve küçük çocuğu bulunan kadınlar buralardan alınıp Ayvacık Devlet Hastanesi ile Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi. Ayrıca yine aynı köye sağlık tedbirleri kapsamında çadır hastanesi kuruldu.

Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından uydu haberleşme sistemi aracı bölgeye konuşlandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı AKS 110 ekipleri de bölgeye gelerek olası sorunlara karşı görev aldı.

İnsani Yardım Derneği (İHH) Bursa Şubesi ekipleri de deprem bölgesinde yapılacak çalışmalarda görev almaya başladı.

"HASARLI EVLERE GİRMEYİN" UYARISI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden de Çanakale'nin Ayv?acık ilçesine bağlı Yukarı köyünde incelemelerde bulundu.

Depremzedelerin kalacağı çadırlarda incelemelerde bulunan Bilden, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Sayın Valim ilçe merkezinde 500 kişinin çok rahat kalacakları yataklı yerler hazırladı. Vatandaşlarımızı istediklerinde ilçe merkezine götürebiliriz, araçlarımız hazır bekliyor.'' dedi.