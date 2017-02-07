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Çanakkele Ayvacık'ta okullar yarın tatil
Giriş Tarihi:
7.2.2017
16:32
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Çanakkele Ayvacık'ta okullar yarın tatil
Çanakkele Ayvacık'ta okullar yarın tatil
Depremin vurduğu Çanakkale Ayvacık'ta okullar yarın da tatil edildi.
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