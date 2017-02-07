X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Çanakkele Ayvacık'ta okullar yarın tatil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Çanakkele Ayvacık'ta okullar yarın tatil

  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 16:32
Çanakkele Ayvacık'ta okullar yarın tatil
Çanakkele Ayvacık'ta okullar yarın tatil

Depremin vurduğu Çanakkale Ayvacık'ta okullar yarın da tatil edildi.