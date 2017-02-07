Cinsel taciz davasında flaş tutuklama kararı

İzmir'in Bornova ilçesinde, torununun arkadaşı Y.K.'yi taciz ettiği suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık T.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Küçük kız davanın ilk duruşmasına iki gün kala, sanık ile yüz yüze gelme korkusu nedeniyle fenalaşarak kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.

Torunu G.A.'nın (9) arkadaşı Y.K.'yi (9) taciz ettiği suçlamasıyla hakkında "çocuğa cinsel istismarda bulunmak"tan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 56 yaşındaki T.Ç. ilk duruşmaya gelmezken, bugün İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada hazır bulundu. İlk duruşmaya 2 gün kala, iddiaya göre yaşadığı stres, bunalım ve sanık ile yüz yüze gelme korkusu nedeniyle fenalaşınca kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçiren küçük Y.K. hayatını kaybetmiş ve Y.K.'nin ailesi de ilk duruşmaya gelememişti.

Duruşmaya sanık T.Ç.'nin yanı sıra sanığın avukatı Bekir Can Dadaş, Y.K.'nin babası T.K., annesi F.K., yakınları, ailenin avukatları Ayşe Esra Polat, İlke Erol, Sinan Sayman, davaya müdahil olan İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adına Avukat Emine Şentüfekçi Tezcan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Davada, zanlı T.Ç.'nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.