Evden kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde uzun süredir haber alınamayan kimliği belirsiz yaşlı kişinin kaldığı evden kokular gelince polise haber verildi. Eve giren polis ekipleri yaşlı kişinin çürümüş cesediyle karşılaştı.

Olay, Derince Deniz Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce kiraladığı eve taşınan kimliği belirsiz yaşlı kişi tek başına yaşamaya başladı. Evden kötü kokular gelince polise haber verildi. Eve giren polis ekipleri yaşlı kişinin çürümüş cesedi ile karşılaştı.

KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Yaşlı kişinin uzun zamandır görülmediği belirtilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazesi morga kaldırıldı. Kimliği belirlenmeye çalışılan kişinin yaşlılığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.