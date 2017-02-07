Kahramanmaraş'ta Karı-koca yatakta ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir karı-koca, evlerinde tabanca ile öldürülmüş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.30 sularında meydana gelen olayda, ilçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Erol Mercimek ile eşi Elif Mercimek, yataklarında ölü olarak bulundu. Kafalarına tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğü öğrenilen karı-kocanın cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan çiftin oğulları M.M.'nin anne ve babasını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.