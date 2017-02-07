Pilavcıyı öldüren zabıtaya 12,5 yıl hapis

İstanbul Büyükçekmece'de seyyar pilavcı ile tartışma yaşadığı sırada araya giren Halil İbrahim Aslan'ı (36) silahla öldüren zabıta memuru Yüksel Topal (48) "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Büyükçekmece Zabıta Müdürlüğü'nde görevli memur Yüksel Topal, 23 Mayıs 2016 günü iki meslektaşıyla birlikte Beykent'te seyyar pilavcılık yapan Serhat Akın'ın yanına giderek her zaman pilav sattığı yerde satış yapmasını söyledi. O sırada yanında iki arkadaşıyla yanlarına giden Halil İbrahim Aslan, Yüksel Topal'a pilavcıya karışmamasını, ekmek parası kazandığını söyledi. iki taraf arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Halil İbrahim Aslan, Yüksel Topal'a "Pilavcıyı buradan kaldırırsanız seni öldürürüm" dedikten sonra arkadaşlarıyla olay yerinden ayrılmak üzere araçlarına bindi. Topal aracın plakasının fotoğrafını çektiği sırada Halil İbrahim Aslan aracından inerek üzerine yürüdüğü Topal'a yumruk attı. Eskiden asker olduğu gerekçesiyle o sırada yanında ruhsatlı silahı bulunan Yüksel Topal, kendisine saldıran Aslan'a 7 el ateş etti. Aslan vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Tutuklanan Topal hakkında "Haksız tahrik altında öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM DEYİP, SAĞ ELİNİ BELİNE ATINCA ATŞE ETTİM"

Bakırköy 16'ncı Ağır Mahkemesi'nde yapılan yargılamada tutuklu sanık Yüksel Topal 15 yıl askeriyede uzman çavuşluk yaptıktan sonra 6 yıldır da Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta olarak görev yaptığını söyledi. Topal savunmasında şunları söyledi: "Olay günü seyyar satıcı olan ve pilav satan Serhat Akın'ı satış yerinden uzaklaştırdık. Bu arada seyyar pilavcının uyarımıza rağmen uzaklaştırdığımız yerin tam karşısında olan bankanın köşesinde satış yaptığını gördük ve yine uyardık. 'Benim işgaliye belgem var' dedi. Bir belge gösterdi fakat buradaki yazıdan yerinde satış yaptığı yerin olmadığını gördük ancak işgaliye belgesinde yazılı yerde müşteri olmadığından burada satış yapmaya devam edeceğini söyledi. Bu arada tanımadığım 5 kişi geldi. Etrafımızı sardı. Bir kişi bana dönüp "bu kişi burada satış yapmaya devam edecek, garibana karışmayın, ekmeğine engel olmayın" gibi sözler söyledi. Biz de yerinin uygun olmadığını söyledik. Bunun üzerine ağzıma alamayacağım sinkaflı küfürler etti ve beni göğsümden itekledi. Polis çağırdık. Bu arada bu şahıslar araca bindiler. Onlar ayrılmadan ben cep telefonumla aracın plakasını çektim. Bunun üzerine araçtan bu şahıslar inip tekrar üzerimize yürüdüler. Ölen şahıs koşup gelerek arabayı niye çekiyorsun diyerek bana yumruk attı. Seni öldürürüm deyip sağ elini beline attı. Bende bunun üzerine kendimi korumak için hedef gözetmeksizin belimden çıkarttığım tabancayı doldurarak tek elle ateş ettim. 155 Polis İmdat hattını ben aradım. Olay nedeniyle üzgünüm"



Tartışmanın çıkmasına neden olan tanık Serhat Akın ise olay günü zabıta memurlarının kendisin uyarmaları üzerine izinli yerine geçtiğini, yanına gelen tanımadığı kişilerin de zabıta memurlarıyla tartışmaya başladığını söyledi. Akın, sonrasında silah seslerini duyduğunu ve kimin ateş ettiğini görmediğini belirtti.

12 YIL 6 AY HAPİS



Mahkeme Yüksel Topal'ın suçu maktulün sebebiyet verdiği haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve elemin tesiri altında gerçekleştirmiş olduğu gerekçesiyle haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın geçmişi ve sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları ile cezanın fail üzerinde göstereceği muhtemel etkileri sanık lehine hafifletici sebep kabul ederek cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.