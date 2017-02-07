Şırnak'ta bir evde 14 yavru turaç ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ihbar üzerine bir evde bulunan nesli tükenmekte olan 14 yavru turaç korumaya alındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay yaptığı açıklamada, turaçın nesli tehlike altındaki kuşlardan olduğunu, Cizre ve Silopi'deki pamuk ve mısır tarlalarının yaşam alanlarını oluşturduğunu söyledi.

Duyarlı bir kişinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin bir evde 14 yavru turaç ele geçirdiklerini ifade eden Kalay, şunları kaydetti:

"Söz konusu kişi yavru turaçları doğada yakalayıp, evde beslemeye başlamış. Ele geçirilen 14 turaçın 9'u dişi. Bunları şu anda besliyoruz. Uçabilecek seviyeye geldiği zaman onları doğaya salacağız. Kuşları alıkoyan kişiye 9 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Biz burada bir merkez oluşturarak onları besliyoruz. Uçabilecek düzeye ulaştığında tekrar Silopi ilçesi sınırları yaşama alanlarına bırakacağız."

Vatandaşın nesli tükenen hayvanlar karşısında duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Kalay, turaçları yakalayan kişiye 9 bin lira idari para cezası verileceğini belirtti.