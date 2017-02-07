Tacizcinin genç kadına saldırısı kamerada

Bursa’da evine giden genç kadını taciz etmeye çalışan şüpheli, amacına ulaşamayınca kadını darp etti. Şüphelinin kadının peşine takılması, itişmeleri, genç kadının yere düşmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da tacizde bulunduğu kadını, direnmesi üzerine darbedip kaçan zanlı gözaltına alındı.



İddiaya göre, Hasan U. geçen pazar günü saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi'ndeki evine giden S.H'yi (34) bir süre takip etti. Kadınla Ahmet Hamdi Tanpınar alt geçidine giren zanlı, S.H'ye önce sözlü tacizde, bir süre sonra cinsel saldırıda bulundu. Hasan U, direnen kadını darbederek kaçtı.





Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Olay yerindeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Çekirge Mahallesi'nde gözaltına aldı.



Farklı suçlardan sabıkası bulunan Hasan U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, zanlının S.H'yi takip etmesi, tacizde bulunup darbettikten sonra kaçması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.