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ARKADAŞINA GÖNDER Aksaray'da polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı!
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'da yaptı: 1 yaralı!

AA
  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 18:50
Aksaray'da polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı!
Aksaray'da polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı!

'da nın önce otomobile ardından park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 memuru yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Murat Aydın yönetimindeki 68 A 3811 plakalı , Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Acem Sokak kavşağında önce Mehmet Örs (23) idaresindeki 06 AAY 642 plakalı otomobile ardından park halindeki 20 Y 0268 plakalı tıra arkadan çarptı.

da memuru Aydın yaralandı.

Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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