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Bodrum'da sağanak ve dolu

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 06:57 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 06:57
Bodrum'da sağanak ve dolu
Bodrum'da sağanak ve dolu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede gün boyu etkisini sürdüren fırtına, yerini gece saatlerinden itibaren sağanak ve doluya bıraktı. Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Bodrum'un yüksek kesimlerinden ilçe merkezine gelen su birikintilerinden dolayı Dere Sokak ve Atatürk Caddesi dereye dönüştü. Gece açık olan bazı işletmeler de yağıştan olumsuz yönde etkilendi.

Bazı işletmeciler biriken suyun iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba gösterdi.

Zaman zaman elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede, polis ekipleri de trafiğin aksamaması için çalıştı.