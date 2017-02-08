‘Bozkırın Tezenesi’ dev konserle anıldı

Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Neşet Ertaş, ölümünün 5’inci yılında CRR’de verilen muhteşem bir konserle yad edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), şubat ayında unutulmaz konser programlarıyla seyircilere müzik ziyafeti veriyor. "Müziğin Ustaları" konser dizisi kapsamında önceki gece Türk Halk Müziği'nin değerli sanatçısı ve bağlama ustası Neşet Ertaş, ölümünün 5. yılında muhteşem bir konserle yad edildi. Katılımcıların duygu dolu anlar yaşadığı gecede konuk sanatçılar Gülşen Kutlu, Emel Taşçıoğlu, Elif Buse Doğan ve İsmail Altunsaray, "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırılan ve eserleri ile Türk halkının gönlünde ayrı bir yeri olan Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Neşet Ertaş hayranları salonu hınca hınç doldururken, usta sanatçının 'Ah yalan dünya', 'Gönül Dağı', 'Leylam' gibi unutulmaz türkülerine de eşlik etti.

MÜZİK ŞÖLENİ DEVAM EDİYOR

CRR Konser Salonu dün akşam da Türk Sanat Müziği'nin nadide sanatçılarından Müşerref Akay'ı konuk etti. "Türkiyem" şarkısı ile büyük bir üne kavuşan Akay, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yarın Yeni Türk Müziği Hareketi programının ikinci konseri verilecek. 11 Şubat'ta da dünyaca ünlü ritm ustası Okay Temiz, Oriental Wind'in müzisyenleriyle birlikte sahne alacak.

5 YAŞINDA KEMAN VE BAĞLAMA ÖĞRENDİ

Neşet Ertaş, 1938'de Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Tırtıllar köyünde doğdu. 5-6 yaşlarında bağlama ve keman çalmaya başladı. Babası Muharrem Ertaş ile birlikte yerel etkinlik ve düğünlerde kemanla saz çalıp, türküler söyledi. 1950'li yılların son döneminde İstanbul'a gelerek ilk plağını "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" adı ile çıkardı. Halk tarafından çok beğenilen bu plağı diğer plaklar, kasetler ve halk konserleri takip etti. Sağlık sorunları yüzünden kardeşinin daveti üzerine Almanya'ya giden Ertaş, 2000 yılında İstanbul'da verdiği konser ile sevenlerinin karşısına yeniden çıktı. 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de vefat etti.