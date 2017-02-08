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'de yine oldu

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 06:53 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 06:55
Çanakkale'de yine deprem oldu
Çanakkale'de yine deprem oldu

'nin Ayvacık İlçesi'nde gece yarısından bu yana peş peşe ler meydana geldi.

'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir daha meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğündeki deprem saat 05.16'da kaydedildi.

Sarsıntının 4,52 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD, 00.35'te de yine Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydetti. Sarsıntının 5,71 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Saat 01.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 10,63 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Saat 04.38'de 4,5 büyüklüğündeki deprem saat kaydedildi. Sarsıntının 4,75 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Sabah saatlerindeki 4,1 büyüklüğündeki deprem saat 05.16'da kaydedildi. Sarsıntının 4,52 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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