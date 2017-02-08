Ediz Hun hayatını oynayacak

"Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi"ne katılan Usta oyuncu Ediz Hun, Cem Yılmaz'ın yeni projesinde yer alacağını açıkladı.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ediz Hun, "Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi"ne katıldı. Film-San Vakfı tarafından 80 üniversite öğrencisini Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde bir araya getiren zirvede konuşan sanatçı, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Cem Yılmaz'ın yeni projesinde yer alacağını kaydeden usta oyuncu, filmde kendini oynayacağını belirtti. Hun, çekimlerin haziran ya da temmuzda başlayacağını söyledi.