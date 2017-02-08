Ege’de deprem! Tam 506 kez sallandı...

Çanakkale'de 6 Şubat'ta başlayan deprem fırtınası adeta 'kasırgaya' döndü. Aynı bölgede iki gün içinde büyüklükleri 2,1 ila 5,4 arasında değişen tam 506 deprem meydana geldi. Ayvacık'ta okullar bir hafta süreyle tatil edilirken vatandaşlar korkudan evlerine giremiyor.

Çanakkale'de dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki iki depremin ardından beşik gibi sallanan Ayvacık'ta, gece yarısı sırasıyla Richter ölçeğine göre 4.0, 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi. Bu depremlerin şokunu henüz atlatamadan saat 04:38'de 4,7'lik bir deprem daha yaşanırken son sarsıntı sabah 05.16'da 4,1 olarak kaydedildi.

6 Şubat saat 06:51'de başlayan deprem fırtınasında; 8 Şubat saat 07:02'ye kadar toplam 506 deprem meydana geldi.

Bu depremlerden;

5 tanesi 5.0 ila 5.5 büyüklükleri arasında,

17 tanesi 4.0 ila 5.0 büyüklükleri arasında,

70 tanesi 3.0 ila 4.0 büyüklükleri arasında,

Diğerleri ise 2.1 ila 3.0 arasında gerçekleşti.

DÜN GECEDEN BERİ YAŞANAN EN ŞİDDETLİ SARSINTILAR

AFAD, 00.35'te de yine Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydetti. Sarsıntının 5,71 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Saat 01.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 10,63 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Saat 04.38'de 4,5 büyüklüğündeki deprem saat kaydedildi. Sarsıntının 4,75 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Sabah saatlerindeki 4,1 büyüklüğündeki deprem saat 05.16'da kaydedildi. Sarsıntının 4,52 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.





"DAHA BÜYÜK OLMASI SÜRPRİZ OLUR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında devam eden deprem hareketliliğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Özden, "Bundan daha büyük depremlerin olasılığı çok çok düşük. Çok büyük sürpriz olur" dedi.

AYVACIK'TA OKULLAR 1 HAFTA TATİL

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki günden beri ardı ardına depremlerin yaşandığı Ayvacık ilçesi ve bağlı köylerinde, ilk ve orta dereceli okulların hafta sonuna kadar tatil edildiğini duyurdu.