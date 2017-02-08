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Eşini silahla öldürüp etti

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 09:19 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 09:20
Eşini silahla öldürüp intihar etti
Eşini silahla öldürüp intihar etti

İzmir'in Buca ilçesinde eşini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla etti.

Dicle Mahallesi'nde yaşayan Osman Erdoğan (56), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Zennure Erdoğan'ı (53) tabancayla vurarak aynı silahla başına ateş etti.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zennure Erdoğan'ı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine, Osman Erdoğan'ı da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çift, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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