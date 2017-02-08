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'da makilik alandaki

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 07:31 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 07:32
Hatay'da makilik alandaki yangın
Hatay'da makilik alandaki yangın

'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman larıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde avcı ateşinden çıktığını tahmin ettikleri yangının rüzgarın etkisi ve arazinin sarp olması nedeniyle geç saatlere kadar sürdüğünü söyledi.

Yangının 'ın yanı sıra Kahramanmaraş ve Kilis'ten gelen 15 arazöz, 100 yer işçisi, 3 dozer, 6 su tankı, 3 lastikli kepçeyle kontrol altına alındığını ifade eden Ketmen, soğutma çalışması yapıldığını belirtti.

Ketmen, yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

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