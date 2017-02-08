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Meteorolojinin son tahminlerine göre geri dönüyor

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 07:39 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 07:42
Meteorolojinin son tahminlerine göre kar yağışı geri dönüyor
Meteorolojinin son tahminlerine göre kar yağışı geri dönüyor

Meteorolojinin uzun vadeli tahminlerine göre hava sıcaklığı perşembe günü Marmara ve Karadeniz kıyılarında, haftasonunda ise Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacak. Marmara ve Batı Karadeniz'de haftasonu çok yoğun kar beklenmiyor. Pazartesi günü nın biraz daha kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bartın, zonguldak, Bingöl, Muş, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, Iğdır'da da kar yağışı bekleniyor.

Pazartesi ve salı günü kıyı Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yağışı tahmin ediliyor. Uzun vadeli tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da da pazartesi ve salı günleri kar yağışı bekleniyor.

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