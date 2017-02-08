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- - 8 Şubat 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 21:56
Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 8 Şubat 2017
Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 8 Şubat 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 817. hafta çekilişi yapıldı. bu haftaki kazandıran numaralar 11, 12, 25, 27, 29 ve artı 11 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 719 bin 898 lira 54 kuruş haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 817. hafta çekilişi yapıldı. bu haftaki kazandıran numaralar 11, 12, 25, 27, 29 ve artı 11 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 719 bin 898 lira gelecek haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 600 lira 10'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 296 kişi 243 lira 45'er kuruş, 4 bilen 2 bin 938 kişi 32 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 669 kişi 15 lira 70'er kuruş, 3 bilen 87 bin 624 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 623 kişi 5'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 79 kişi 3 lira 25'şer kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 679 bin 763 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 956 bin 393 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 533 bin 258 lira 18 kuruş aktarıldı.

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