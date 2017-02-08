Şahsın üzerinde 3 bin 500 tarihi sikke ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın üzerinde 3 bin 560 adet tarihi sikke ele geçirdi. Müze Müdürlüğü bu sikkelerin İslami Döneme ait gümüşten mamul olduğunu tespit etti.

Malatya İle Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Şubat günü yapılan çalışmalarda bir şahıstan 3 bin 560 adet tarihi eser sikke ele geçirildiği ifade edilerek, bu sikkelerin İslami Döneme ait gümüşten mamul olduğunun Müze Müdürlüğünce tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan yasal işlem yapıldığı da kaydedildi.