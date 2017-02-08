Üniversitelilerin sokak hayvanları için yaptığı kulübeleri yaktılar!

Osmaniye'de bir gurup üniversite öğrencisi tarafından sokak hayvanlarının, soğuk kış şartlarından korunması için yapılan kulübeler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.

Geçtiğimiz günlerde, Fakıuşağı Mahallesi Toki Caddesi üzerindeki boş bir araziye, Korkut Ata Üniversitesi'nde okuyan hayvansever öğrenciler tarafından, sokak hayvanları için tahta kulubeler yapılıp, içerisine soğuktan koruyan elyaf bırakıldı.



Dün gece ise kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bu kulübeleri ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını söndürdü ancak kulübeler kullanılamaz hale geldi.