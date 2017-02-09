X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Balıkçı ağlarına takılan 700 kiloluk dana şaşırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Balıkçı ağlarına takılan 700 kiloluk dana şaşırttı

İHA
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 10:19
Balıkçı ağlarına takılan 700 kiloluk dana şaşırttı
Balıkçı ağlarına takılan 700 kiloluk dana şaşırttı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde balık tutmak için Karadeniz’e açılan balıkçıların ağına yaklaşık 700 kiloluk bir dana takıldı.

Kandıra'da balık tutulmak için tekne ile açılan balıkçıların ağına yaklaşık 700 kiloluk bir dana takıldı. Kandıra Kefken'de balık tutmak için açılan balıkçılar beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Edinilen bilgiye göre Hicaz isimli tekne ile limandan açılan Ali Koç ve Deniz Koç isimli balıkçılar, Karadeniz açıklarda ağlarını bırakıp beklemeye başladı. Bir süre sonra ağları çekmeye çalışan balıkçılar, ağdaki ağırlık nedeniyle önce sevinse de ağı tekneye çektiklerinde beklemedikleri bir durumla karşılaştılar. Açıkta 112 metrelik derinlikten çıkarılan ağda, yaklaşık 700 kiloluk bir dana takıldığını göre balıkçıların sevinçleri şaşkınlığa dönüştü.

Balıkçılar, dananın yurt dışından ithal edilen hayvanları taşıyan gemilerin birinden öldüğü için denize atılabileceğini ifade ettiler.